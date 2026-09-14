شیخ منصور بن زاید کا البانیا کے صدر بجرام بیگاج کا استقبال

ابوظہبی، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے آج ابوظہبی میں جمہوریہ البانیا کے صدر بجرام بیگاج کا استقبال کیا ہے۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے متحدہ عرب امارات اور البانیا کے درمیان مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ ایسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا جو مشترکہ مفادات کے حصول اور دونوں دوست ممالک اور ان کی عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔