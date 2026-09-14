عبداللہ بن زاید اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے برادر عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ، ہجرت و امورِ تارکین وطن ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں خطے کی تازہ پیش رفت اور علاقائی سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران دونوں وزرا نے متحدہ عرب امارات اور مصر کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا اور دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی۔