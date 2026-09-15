عبداللہ بن زاید اور قطری وزیراعظم و وزیر خارجہ کی ٹیلی فون پر علاقائی صورتحال پر بات چیت

ابوظہبی، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور برادر ریاست قطر کے وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی تازہ صورتحال، علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کی کوششوں اور امارات-قطر تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر جامع تبادلہ خیال کیاہے۔
گفتگو میں متحدہ عرب امارات اور قطر کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ مشترکہ مفادات کے حصول اور دونوں ممالک کی عوام کی خوشحالی و فلاح کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی ہے۔