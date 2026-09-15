نیویارک، 15 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں منگل کو رسد سے متعلق خدشات کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور برینٹ خام تیل 106 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کرگیا۔
گرین وچ وقت کے مطابق 00:26 بجے برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 1.24 ڈالر یا 1.18 فیصد اضافے کے ساتھ 106.93 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے۔ اس سے قبل قیمت میں ایک فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے بھی 1.29 ڈالر یا 1.24 فیصد بڑھ کر 102.65 ڈالر فی بیرل ہوگئے، جبکہ گزشتہ سیشن میں ان میں 1.3 فیصد اضافہ ہوا تھا۔