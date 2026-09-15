فیڈرل ریزرو کے فیصلے سے قبل سونا 4,300 ڈالر پر مستحکم

عالمی دارالحکومت، 15 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں منگل کو سونے کی قیمتیں مستحکم رہیں، جبکہ گزشتہ سیشن میں سونا ایک ماہ سے زائد عرصے کی کم ترین سطح تک گر گیا تھا۔ سرمایہ کار امریکی فیڈرل ریزرو کے پالیسی فیصلے کے منتظر ہیں، جس سے آئندہ مانیٹری پالیسی اور شرح سود کے رجحان کے بارے میں اشارے ملنے کی توقع ہے۔
گرین وچ وقت کے مطابق 01:57 بجے اسپاٹ گولڈ معمولی تبدیلی کے ساتھ 4,300.96 ڈالر فی اونس پر رہا۔ پیر کو اس کی قیمت 7 اگست کے بعد کم ترین سطح تک گر گئی تھی۔
امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.3 فیصد کمی کے ساتھ 4,341.10 ڈالر فی اونس پر آگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.1 فیصد اضافے کے ساتھ 63.28 ڈالر فی اونس ہوگئی، جبکہ پلاٹینم 0.1 فیصد کم ہوکر 1,757.46 ڈالر اور پیلیڈیم 0.7 فیصد کمی کے ساتھ 1,283.61 ڈالر فی اونس پر آگیا۔