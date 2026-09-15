عربین ٹریول مارکیٹ 2026 میں عجمان کی سیاحتی اہمیت اجاگر

دبئی، 15 ستمبر، 2026 (وام) -- عجمان محکمہ سیاحت، ثقافت و میڈیا نے عربین ٹریول مارکیٹ 2026 میں اپنی شرکت کے پہلے روز شہر کے نمایاں سیاحتی مقامات اور تجربات کو اجاگر کیا، جبکہ شراکت داروں اور شعبے کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتوں میں تعاون کے نئے مواقع اور ہدفی سیاحتی منڈیوں میں عجمان کی موجودگی مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 14 سے 17 ستمبر تک جاری نمائش میں محکمہ کے پویلین نے پہلے روز بڑی تعداد میں شرکا کو متوجہ کیا۔ اس موقع پر دنیا بھر سے سیاحت و سفر کے شعبے سے وابستہ ماہرین، پیشہ ور افراد اور فیصلہ سازوں کے ساتھ مختلف ملاقاتیں بھی ہوئیں۔
عجمان ٹورازم نمائش میں اپنی شرکت کے دوران شہر کے سیاحتی اور ثقافتی وژن کو عالمی ٹریول انڈسٹری کے نمائندوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، جبکہ نیٹ ورکنگ، تجربات کے تبادلے اور نئے کاروباری روابط کے فروغ پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔
محکمے کے مطابق عربین ٹریول مارکیٹ 2026 میں شرکت عجمان کو ایک مکمل اور متنوع سیاحتی منزل کے طور پر مزید نمایاں کرنے اور عالمی سیاحتی منڈیوں میں اس کی پوزیشن مضبوط بنانے کا اہم موقع ہے۔