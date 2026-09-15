منصور بن زاید اور انگولا کے صدر کی ٹیلی فون پر تعاون کے حوالے سے بات چیت

ابوظہبی، 15 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کو جمہوریہ انگولا کے صدر جواؤ مینوئل لورینسو کا ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے جامع اقتصادی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت اقتصادی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں دوطرفہ تعلقات، تعاون اور مشترکہ اقدامات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو کے دوران عزت مآب شیخ منصور بن زاید نے امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے صدر لورینسو کو نیک خواہشات پہنچائیں اور انگولا اور اس کے عوام کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا ظاہر کی۔
شیخ منصور بن زاید نے کہا کہ امارات کے صدر امارات-انگولا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، موجودہ شراکت داری کو گہرا کرنے اور مشترکہ تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے کے خواہاں ہیں، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
صدر لورینسو نے بھی امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے لیے نیک خواہشات پہنچائیں اور متحدہ عرب امارات اور اس کے عوام کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا ظاہر کی۔
گفتگو کے دوران انگولا کے صدر نے عزت مآب شیخ منصور بن زاید کو جمہوریہ انگولا کے دورے کی دعوت بھی دی۔
عزت مآب شیخ منصور بن زاید نے دعوت کا خیرمقدم کرتے ہوئے صدر لورینسو کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مشترکہ ترقی و خوشحالی کے وسیع مواقع پیدا کرنے کے لیے کام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔