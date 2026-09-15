شارجہ ایگزیکٹو کونسل کا سرکاری خدمات کی بہتری اور گمشدہ و لاوارث املاک کے مسودہ قانون پر غور

شارجہ، 15 ستمبر، 2026 (وام) -- شارجہ کے نائب حکمران اور شارجہ ایگزیکٹو کونسل کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ عبداللہ بن سالم بن سلطان القاسمی کی زیر صدارت منگل کو شارجہ حکمران کے دفتر میں کونسل کا اجلاس ہوا۔
اجلاس میں سرکاری خدمات کے معیار اور کارکردگی کو بہتر بنانے، معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینے اور معاشرے کے تمام طبقات کے لیے بہتر معیارِ زندگی یقینی بنانے سے متعلق متعدد حکومتی امور پر غور کیا گیا۔
کونسل نے شہر شارجہ میں گمشدہ اور لاوارث املاک سے متعلق مسودہ قانون کا بھی جائزہ لیا، جس کا مقصد ایسی املاک کی وصولی اور حفاظت کے طریقہ کار کو منظم کرنا، انہیں مالکان تک واپس پہنچانے کے اقدامات طے کرنا اور ضرورت پڑنے پر قانونی ضوابط کے مطابق ان سے متعلق کارروائی کرنا ہے۔ کونسل نے جنرل سیکریٹریٹ کو مسودہ قانون بحث کے لیے شارجہ مشاورتی کونسل کو بھیجنے کی ہدایت کی۔
اجلاس میں تمام سرکاری شعبوں میں خدمات کو مزید بہتر بنانے اور مسلسل ترقی کے لیے جدید نظام اپنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ پیشگی منصوبہ بندی کے ذریعے صارفین کے لیے خدمات آسان، تیز، مؤثر اور اعلیٰ معیار کی بنائی جا سکیں۔