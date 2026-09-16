متحدہ عرب امارات کی شہری تنصیبات پر حوثی حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اعادہ

ابوظہبی، 16 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کے شہروں خمیس مشیط، ابھا اور طائف میں شہری تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنانے والے حوثی حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں درجنوں شہری زخمی ہوئے ہیں۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے سعودی عرب کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
وزارت نے سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے مملکت کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔