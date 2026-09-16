امریکی خام تیل کے ذخائر میں غیر متوقع اضافے پر قیمتیں کم، برینٹ 107.82 ڈالر فی بیرل

بیجنگ، 16 ستمبر، 2026 (وام) -- ایشیائی منڈیوں میں بدھ کو ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ امریکا میں خام تیل کے ذخائر میں غیر متوقع اضافہ رہا، جبکہ سرمایہ کار رسد سے متعلق خطرات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔
گرین وچ وقت کے مطابق 00:28 بجے برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 93 سینٹ یا 0.86 فیصد کمی کے ساتھ 107.82 ڈالر فی بیرل پر آگئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 97 سینٹ یا 0.92 فیصد کم ہوکر 104.86 ڈالر فی بیرل رہے۔
منگل کو دونوں بینچ مارک خام تیل کی قیمتوں میں 3 ڈالر سے زائد اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد وہ 19 مئی کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں۔