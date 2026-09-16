چین نے جنوب مغربی علاقوں کو آسیان منڈیوں سے ملانے والی 134 کلومیٹر نہر کھول دی

بیجنگ، 16 ستمبر، 2026 (وام) -- چین نے بدھ کو 134.2 کلومیٹر طویل نئی نہر کھول دی، جس سے ملک کے سمندر تک براہِ راست رسائی سے محروم جنوب مغربی علاقوں کو ساحل اور بیرونی منڈیوں، خصوصاً چین کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار آسیان ممالک تک پہنچنے کے لیے مختصر راستہ میسر آگیا ہے۔
چینی خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق نہر کی تعمیر پر 72.7 ارب یوآن، تقریباً 10.75 ارب امریکی ڈالر لاگت آئی ہے۔
یہ نہر جنوبی چین کے گوانگشی ژوانگ خودمختار علاقے کے دارالحکومت نان ننگ سے خلیج بیبو تک جاتی ہے، جو جنوب مغربی چین کے بیشتر علاقوں کے لیے قریب ترین سمندری راستہ ہے۔