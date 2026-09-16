امارات-کینیڈا اقتصادی شراکت داری میں تیزی، 50 ارب ڈالر سرمایہ کاری فریم ورک پر عملدرآمد اور تجارت بڑھانے پر زور

ٹورنٹو، 16 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات اور کینیڈا نے 50 ارب امریکی ڈالر کے سرمایہ کاری فریم ورک پر عملدرآمد تیز کرنے اور صاف توانائی، اہم معدنیات، مصنوعی ذہانت، زرعی و غذائی شعبے، ہوابازی، خلائی صنعت اور بنیادی ڈھانچے میں اقتصادی تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا ہے۔ یہ بات کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی اور وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی کے درمیان ٹورنٹو میں کینیڈا انویسٹمنٹ سمٹ 2026 کے موقع پر ملاقات میں سامنے آئی۔
ڈاکٹر الزیودی کے ہمراہ سرمایہ کاروں، کاروباری رہنماؤں اور سرکاری و نجی شعبے کے اعلیٰ حکام پر مشتمل اماراتی وفد بھی سمٹ میں شریک تھا۔
ملاقات کے آغاز میں ڈاکٹر الزیودی نے امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان، نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم اور نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کی جانب سے وزیراعظم مارک کارنی کو نیک خواہشات پہنچائیں اور کینیڈا اور اس کی عوام کے لیے مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا ظاہر کی۔
وزیراعظم کارنی نے ڈاکٹر الزیودی اور ان کے ہمراہ وفد کا خیرمقدم کرتے ہوئے اماراتی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تیزی سے فروغ پاتے دوطرفہ تعلقات کو سراہا اور بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی۔
اقتصادی تعلقات پر گفتگو کے دوران دونوں فریقوں نے امارات اور کینیڈا کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری میں بڑھتی ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا اور صاف توانائی، اہم معدنیات، مصنوعی ذہانت، زرعی و غذائی شعبے، ہوابازی، خلائی صنعت اور بنیادی ڈھانچے سمیت ترجیحی شعبوں میں تعاون کو نئی وسعت دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں جانب سے نومبر 2025 میں وزیراعظم مارک کارنی کے دورہ امارات کے دوران اعلان کردہ 50 ارب امریکی ڈالر کے سرمایہ کاری فریم ورک پر عملدرآمد تیز کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا، تاکہ مشترکہ اقتصادی اہداف کو طویل مدتی ترقی میں معاون معیاری منصوبوں میں تبدیل کیا جا سکے۔
ملاقات میں گزشتہ جولائی امارات اور کینیڈا کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے ’سیپا‘ کے مذاکرات مکمل ہونے کے بعد ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ مذاکرات امارات کے سیپا پروگرام کے تحت ریکارڈ کم مدت میں مکمل ہوئے اور کینیڈا کی تاریخ کے تیز ترین تجارتی مذاکرات بھی قرار پائے۔
ڈاکٹر الزیودی نے کہا کہ وزیراعظم مارک کارنی سے ملاقات اور کینیڈا انویسٹمنٹ سمٹ 2026 میں شرکت امارات-کینیڈا اقتصادی شراکت داری کی گہرائی اور پائیدار ترقی و دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی وسیع صلاحیت کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے حالیہ عرصے میں اسٹریٹجک تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مضبوط بنانے میں نمایاں پیش رفت کی ہے، خواہ وہ سیپا مذاکرات کی ریکارڈ مدت میں تکمیل ہو یا 50 ارب ڈالر کا سرمایہ کاری فریم ورک۔ اب اس پیش رفت کو صاف توانائی، اہم معدنیات، مصنوعی ذہانت، زرعی و غذائی صنعت، ہوابازی اور خلائی شعبے جیسے مستقبل کی معیشت کے اہم شعبوں میں عملی منصوبوں میں تبدیل کرنے پر کام کیا جا رہا ہے۔
ان کے مطابق سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان تعاون کے ذرائع کو وسعت دینے اور اقتصادی انضمام کو گہرا کرنے سے تجارت و سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور کھلے پن، اعتماد اور باہمی فائدے پر مبنی بین الاقوامی شراکت داری کا ایک مؤثر ماڈل تشکیل پائے گا۔
دورے کے دوران ڈاکٹر الزیودی نے کینیڈا کے وزیر بین الاقوامی تجارت منیندر سدھو کی میزبانی میں ورکنگ لنچ میں شرکت کے علاوہ وزیر خزانہ و قومی محصولات فرانسوا فلپ شیمپین، البرٹا کی پریمیئر ڈینیئل اسمتھ، سسکیچیوان کے پریمیئر اسکاٹ مو، مینی ٹوبا کے پریمیئر واب کینیو، وزیر مصنوعی ذہانت و ڈیجیٹل تبدیلی اور جنوبی اونٹاریو کے وفاقی اقتصادی ترقیاتی ادارے کے وزیر ایون سولومن، اور کینیڈا کے 22ویں وزیراعظم و البرٹا انویسٹمنٹ مینجمنٹ کارپوریشن کے بورڈ چیئرمین اسٹیفن ہارپر سے بھی ملاقاتیں کیں۔
انہوں نے انویسٹ اِن کینیڈا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ڈومینک بارٹن اور سگارڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پال ڈیمارے سوئم سے بھی ملاقات کی۔
ان ملاقاتوں میں امارات-کینیڈا تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کو مضبوط بنانے، دوطرفہ تجارت میں اضافے کے مواقع، دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے درمیان تعاون بڑھانے اور علاقائی و عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے متحدہ عرب امارات کے اسٹریٹجک محل وقوع سے فائدہ اٹھانے پر توجہ دی گئی۔
اماراتی وفد میں دبئی چیمبرز کے چیئرمین اور کینیڈا کے لیے وزیر خارجہ کے ایلچی سلطان بن سعید المنصوری، وزارت سرمایہ کاری کے انڈر سیکریٹری محمد عبدالرحمن الحاوی، کینیڈا میں اماراتی سفیر عبدالرحمن علی النیادی، ڈی پی ورلڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین عیسیٰ کاظم، انویسٹمنٹ کارپوریشن آف دبئی کے منیجنگ ڈائریکٹر محمد الشیبانی، آلٹیرا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ماجد السویدی، مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کے ڈپٹی گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ولید المقرّب المہیری، ادنوک اپ اسٹریم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مصبح الکعبی اور لونیٹ کے منیجنگ پارٹنر مرتضیٰ حسین شامل تھے۔
اعداد و شمار کے مطابق امارات اور کینیڈا کے درمیان غیر تیل تجارت 2025 میں تقریباً 4.2 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جو 2024 کے مقابلے میں 21 فیصد اضافہ ہے۔ 2026 کی پہلی ششماہی میں دوطرفہ غیر تیل تجارت تقریباً 2.03 ارب ڈالر رہی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 19 فیصد زیادہ ہے۔
امریکا اور برازیل کے بعد کینیڈا براعظم امریکا میں متحدہ عرب امارات کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور خطے کے ساتھ امارات کی مجموعی تجارت میں اس کا حصہ 7 فیصد ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کینیڈا کا سب سے بڑا عرب تجارتی شراکت دار ہے اور 2025 میں عرب ممالک کے ساتھ کینیڈا کی مجموعی تجارت میں امارات کا حصہ 22 فیصد رہا۔