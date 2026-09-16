اماراتی فلوٹنگ ہسپتال نے غزہ سے مزید 11 مریضوں کو علاج کے لیے وصول کیا

العریش، 16 ستمبر، 2026 (وام) -- مصر کے شہر العریش میں قائم اماراتی فلوٹنگ ہسپتال نے غزہ کی پٹی سے مزید 11 مریضوں اور زخمیوں کو علاج کے لیے وصول کیا ہے، جس کے بعد رفح کراسنگ دوبارہ کھلنے سے اب تک ہسپتال منتقل کیے جانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 115 ہوگئی ہے۔
مریضوں کی آمد پر ماہر طبی اور نرسنگ ٹیموں نے ضروری معائنے اور طبی جانچ مکمل کی اور ہر مریض کی حالت کے مطابق علاج کا منصوبہ ترتیب دیا۔
'آپریشن الفارس الشهم 3' کے تحت قائم اماراتی فلوٹنگ ہسپتال غزہ سے آنے والے مریضوں اور زخمیوں کو ماہر طبی خدمات فراہم کر رہا ہے، جہاں تربیت یافتہ طبی عملہ اور جدید آلات علاج و نگہداشت کے لیے دستیاب ہیں۔
یہ طبی امداد فلسطینی عوام کی حمایت اور غزہ کے مریضوں کی صحت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔