عبداللہ بن زاید اور عرب اور افریقی امور کے لیے امریکی صدر کے سینئر مشیر کی ملاقات

ابوظہبی، 16 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے امریکی صدر کے عرب اور افریقی امور کے سینئر مشیر مسعد بولس سے ملاقات کی، جس میں امارات-امریکا اسٹریٹجک تعلقات، افریقہ میں مشترکہ تعاون اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
افریقہ میں امارات-امریکا شراکت داری پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں جانب سے براعظم کے ممالک میں سلامتی، استحکام اور ترقی کو مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم پر زور دیا گیا، جبکہ علاقائی امور کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کی تازہ پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں فریقوں نے عالمی امن و سلامتی کے تحفظ اور معاشروں میں ترقیاتی کوششوں کی حمایت کے لیے علاقائی و بین الاقوامی تعاون کو مزید مؤثر بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
ملاقات میں وزیر مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان بھی موجود تھے۔