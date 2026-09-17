نیپال میں سیلاب کے بعد لاپتا افراد کی تعداد 6,150 تک پہنچ گئی

کٹھمنڈو، 17 ستمبر، 2026 (وام) -- نیپال کی نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ اگست کے آخر میں نیپال-چین سرحدی علاقے میں آنے والے سیلاب کے بعد لاپتا افراد کی تعداد بڑھ کر 6,150 ہوگئی ہے، جو ایک روز قبل کے مقابلے میں تقریباً ایک ہزار زیادہ ہے۔
اتھارٹی کے مطابق متاثرہ علاقوں سے موصول ہونے والے اعداد و شمار کی تازہ جانچ اور تصدیق کے بعد لاپتا افراد کی تعداد 5,179 سے بڑھ کر 6,150 ہوگئی۔
اب تک 1,403 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں سے 105 کی شناخت ہو سکی ہے۔
سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے شمالی نیپال، بالخصوص چین کی سرحد سے ملحقہ ضلع راسووا کو شدید متاثر کیا، جہاں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا۔
حکام متاثرہ علاقوں میں تلاش و بچاؤ اور لاشوں کی بازیابی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ لاپتا افراد سے متعلق موصول ہونے والے اعداد و شمار کی مسلسل جانچ اور تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔