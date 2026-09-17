عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، برینٹ 104.59 ڈالر فی بیرل

عالمی دارالحکومت، 17 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعرات کو ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری رہا، جس سے گزشتہ سیشن کے نقصانات میں مزید اضافہ ہوا۔
گرین وچ وقت کے مطابق 00:49 بجے برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 1.24 ڈالر یا 1.2 فیصد کمی کے ساتھ 104.59 ڈالر فی بیرل پر آگئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 1.14 ڈالر یا 1.1 فیصد کم ہوکر 101.29 ڈالر فی بیرل رہے۔
بدھ کو کاروبار کے اختتام پر دونوں بینچ مارک خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 3 ڈالر فی بیرل کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔