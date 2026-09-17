عالمی منڈی میں سونا ایک فیصد سے زائد مہنگا، 4,310.49 ڈالر فی اونس

عالمی دارالحکومت، 17 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعرات کو سونے کی قیمتوں میں ایک فیصد سے زائد اضافہ ہوا، جبکہ گزشتہ سیشن میں قیمت تقریباً چھ ہفتے کی کم ترین سطح تک گر گئی تھی۔
گرین وچ وقت کے مطابق 01:49 بجے اسپاٹ گولڈ 1.1 فیصد اضافے کے ساتھ 4,310.49 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا، جبکہ دسمبر میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے تقریباً ایک فیصد کمی کے ساتھ 4,348.70 ڈالر فی اونس رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 1.4 فیصد اضافے کے ساتھ 63.83 ڈالر فی اونس ہوگئی، پلاٹینم 1.6 فیصد بڑھ کر 1,780.55 ڈالر اور پیلیڈیم 2 فیصد اضافے کے ساتھ 1,295 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔