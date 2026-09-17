متحدہ عرب امارات اور سینیگال کے صدور کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت

ابوظہبی، 17 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے ورکنگ دورے پر آئے جمہوریہ سینیگال کے صدر باسیرو دیومائے فائے سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات اور بالخصوص سرمایہ کاری، معیشت اور ترقی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
متحدہ عرب امارات کے صدر نے سینیگال کے صدر کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید آگے بڑھانے اور ان کے عوام کے مشترکہ مفادات کے حصول میں معاون ثابت ہوگا۔
دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے امارات اور سینیگال کی مشترکہ ترقیاتی ترجیحات کے مطابق سرمایہ کاری، اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں میں شراکت داری کو وسعت دینے کے امکانات پر گفتگو کی۔
ملاقات میں رواں سال کے آخر میں متحدہ عرب امارات اور سینیگال کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی 2026 واٹر کانفرنس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پانی اور اس سے متعلق ترجیحات کے حوالے سے مشترکہ وژن کو اجاگر کرتے ہوئے دونوں ممالک اور عالمی سطح پر پائیدار ترقی کے لیے اس شعبے کی اہمیت پر زور دیا۔
علاقائی اور بین الاقوامی امور پر گفتگو کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
امارات کے صدر نے افریقی ممالک، بالخصوص سینیگال کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امارات کے اس دیرینہ نقطہ نظر کا حصہ ہے جس کے تحت مؤثر ترقیاتی شراکت داریاں قائم کرکے سب کے لیے ترقی اور خوشحالی کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں۔
ملاقات میں نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ حامد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی و امورِ شہدا کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد شیوخ، وزرا اور حکام نے شرکت کی۔