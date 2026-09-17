امارات کی نیپال سیلاب متاثرین کے لیے امداد 245 ٹن تک پہنچ گئی

کٹھمنڈو، 17 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کا چھٹا امدادی طیارہ جمعرات کو 25 ٹن خوراک کے پیکٹس اور کپڑے لے کر نیپال پہنچ گیا، جس کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ افراد کے لیے اماراتی فضائی پل کے ذریعے پہنچائی جانے والی مجموعی امداد 245 ٹن ہوگئی۔
نیپال میں متحدہ عرب امارات کے سفیر عبداللہ سعید الشامسی نے امدادی طیارے کا استقبال کیا۔ یہ کھیپ متاثرہ خاندانوں کو ضروری اشیا فراہم کرنے اور قدرتی آفت کے اثرات سے نمٹنے میں نیپال کی معاونت کے لیے جاری اماراتی انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔
چھٹے امدادی طیارے کی آمد کے ساتھ ہی اماراتی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے اپنا فیلڈ مشن مکمل کرلیا۔ ٹیم نے متاثرہ علاقوں میں تلاش کی کارروائیوں، تکنیکی جائزوں اور فضائی سروے کے دوران نیپالی حکام کے ساتھ مل کر 18 لاپتا افراد کا سراغ لگانے میں مدد دی۔
اماراتی سفیر نے سرچ اینڈ ریسکیو اور امدادی ٹیموں کو روانگی کے موقع پر الوداع بھی کیا۔
اماراتی امدادی کارروائیوں کے ڈائریکٹر حمود العفاری نے کہا کہ چھٹے طیارے کی آمد نیپالی عوام کی مسلسل مدد اور متاثرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اگرچہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کا مشن مکمل ہوگیا ہے، تاہم اماراتی انسانی ہمدردی کی امدادی ٹیم نیپال میں موجود رہے گی اور متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر امداد کی فراہمی اور ابتدائی بحالی کے پروگرام پر کام جاری رکھے گی۔
بحالی کے اگلے مرحلے میں پلوں کی تعمیر میں معاونت، بے گھر خاندانوں کے لیے رہائش کی فراہمی، بنیادی خدمات اور ذرائع معاش کی بحالی پر توجہ دی جائے گی، تاکہ متاثرہ علاقوں میں معمولاتِ زندگی کی واپسی کو تیز کیا جا سکے۔