عربین ٹریول مارکیٹ 2026 میں 115 سے زائد ممالک کی شرکت، اہم سیاحتی اعلانات

دبئی، 17 ستمبر، 2026 (وام) -- عربین ٹریول مارکیٹ 2026 نے چار روز کے دوران عالمی سیاحت و سفر کی صنعت کو دبئی میں یکجا کیا، جہاں 115 سے زائد ممالک کی نمائندگی کرنے والے ٹریول خریداروں نے شرکت کی، جبکہ ہوابازی، ریل، ہوٹلنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں متعدد اہم منصوبوں اور شراکت داریوں کا اعلان کیا گیا۔
دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقدہ نمائش کے 33ویں ایڈیشن میں 55 سے زائد سیاحتی مقامات کے اسٹینڈز قائم کیے گئے۔ اس موقع پر سیاحتی اداروں، فضائی کمپنیوں، ٹرانسپورٹ آپریٹرز، ہوٹل برانڈز، ٹیکنالوجی کمپنیوں، سینئر ایگزیکٹوز اور خریداری کے شعبے سے وابستہ ماہرین نے علاقائی اور عالمی منڈیوں کی نمائندگی کی۔
دبئی محکمہ معیشت و سیاحت کے ذیلی ادارے دبئی کارپوریشن برائے سیاحت و تجارتی مارکیٹنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عصام کاظم نے کہا کہ عربین ٹریول مارکیٹ 2026 نے عالمی سیاحت کی صنعت کو شراکت داری مضبوط بنانے، تجربات کے تبادلے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا۔
ان کے مطابق بڑے پیمانے پر عالمی شرکت دبئی پر ایک محفوظ، مربوط اور آسان رسائی رکھنے والی بین الاقوامی منزل کے طور پر مسلسل اعتماد کی عکاسی کرتی ہے اور شہر کے سیاحتی شعبے کی طویل مدتی ترقی اور مسابقتی صلاحیت کو تقویت دیتی ہے۔
نمائش کے نمایاں اعلانات میں وزٹ یو اے ای کا آغاز شامل تھا، جو ملک کا پہلا متحدہ قومی سیاحتی برانڈ ہے اور امارات کو ایک مربوط سیاحتی منزل کے طور پر پیش کرے گا۔ اسی کے ساتھ یو اے ای گرینڈ ٹور آن لائن پلیٹ فارم بھی متعارف کرایا گیا، جو سیاحوں کو ساتوں امارات کا ایک ہی مسلسل سفری روٹ کے ذریعے دورہ کرنے کی سہولت دے گا۔
ہوابازی کے شعبے میں ایمریٹس نے سات علاقائی اور بین الاقوامی مقامات کے ساتھ ٹیکنالوجی، مارکیٹنگ، مصنوعات، سفری پیکجز اور مسافروں کے تجربے سے متعلق تعاون بڑھانے کے لیے 11 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔
دوسری جانب روٹانا نے 40 نئے ہوٹلوں پر مشتمل ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا، جن میں 8,300 سے زائد کمرے شامل ہوں گے۔ ان منصوبوں میں 10 ہوٹل سعودی عرب میں قائم کیے جائیں گے۔
متحدہ عرب امارات میں مربوط سفری نظام کی جانب ایک اور پیش رفت کے طور پر اتحاد ایئرویز اور اتحاد ریل نے فضائی اور ریل سفر کو یکجا کرنے کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، جس کا مقصد رہائشیوں اور سیاحوں کو ملک کے مختلف مقامات سے بہتر طور پر منسلک کرنا ہے۔
ٹیکنالوجی کے شعبے میں ماسٹرکارڈ اور ٹرپ ڈاٹ کام نے نیٹ ورک انٹرنیشنل کے تعاون سے تیار کردہ ٹرپ جینی کے ذریعے مصنوعی ذہانت پر مبنی بکنگ سہولیات پیش کیں، جبکہ اس سال پہلی بار ساتھ منعقد ہونے والے اے ٹی ایم ٹریول ٹیک شو کے باعث ٹیکنالوجی کے لیے مختص نمائشی رقبہ دوگنا ہوگیا۔
اسی دوران ایئر عربیہ گروپ، نیسما گروپ اور کے یو این ہولڈنگ کمپنی پر مشتمل کنسورشیم نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں نئی فضائی کمپنی 20 ستمبر سے آپریشن شروع کرے گی اور دمام کو ریاض، مدینہ منورہ اور جدہ سے منسلک کرے گی۔
آر ایکس گلوبل میں یو اے ای کی ریجنل پورٹ فولیو ڈائریکٹر ڈینیئل کرٹس نے کہا کہ رواں ایڈیشن میں مشرق وسطیٰ اور عالمی منڈیوں سے مضبوط شرکت دیکھنے میں آئی۔ نمائش نے نئی برانڈ شناخت بھی متعارف کرائی، جو اسے روایتی تجارتی نمائش سے آگے بڑھا کر عالمی سیاحت و سفر کی صنعت کے لیے سال بھر فعال پلیٹ فارم بنانے کی حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے۔
عربین ٹریول مارکیٹ کا آئندہ ایڈیشن 3 سے 6 مئی 2027 تک دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقد ہوگا۔