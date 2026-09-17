شیخ زاید فیسٹیول کا 30 اکتوبر سے آغاز، 136 روزہ پروگرام میں ثقافتی، تفریحی اور کھیلوں کی سرگرمیاں

ابوظہبی، 17 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی سرپرستی اور نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کی نگرانی میں شیخ زاید فیسٹیول 2026/2027 کا آغاز 30 اکتوبر کو ہوگا۔
فیسٹیول 14 مارچ 2027 تک 136 روز جاری رہے گا اور اس دوران ثقافتی، تفریحی اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر مشتمل وسیع پروگرام پیش کیا جائے گا۔
متحدہ عرب امارات کے نمایاں سالانہ ایونٹس میں شامل شیخ زاید فیسٹیول اماراتی ثقافت اور ورثے کو اجاگر کرنے کے ساتھ دنیا بھر سے آنے والے خاندانوں، مختلف کمیونٹیز اور سیاحوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرتا ہے۔ اس کے پروگرام میں ثقافت، فنون، تفریح، کھیل اور بین الاقوامی شرکت کو یکجا کیا گیا ہے۔
بین الاقوامی پویلینز اور مختلف ممالک کی شرکت فیسٹیول کو عالمی ثقافتوں اور تجربات کے تبادلے کا پلیٹ فارم بھی فراہم کرتی ہے، جہاں اماراتی ورثے کو ماضی اور حال سے جوڑنے والے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔
پورے سیزن کے دوران روایتی اور فنی پروگرام، خاندانی سرگرمیاں، انٹرایکٹو تجربات، کھیلوں کے مقابلے، بین الاقوامی پویلینز اور قومی و سماجی تقریبات منعقد ہوں گی، جبکہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی نئی سرگرمیاں متعارف کرائی جائیں گی۔
اماراتی ورثہ فیسٹیول کی نمایاں شناخت برقرار رہے گا۔ روایتی فنون، دستکاری اور قدیم صنعتوں کے ساتھ اونٹ دوڑ، فالکنری اور بحری ورثے سے متعلق سرگرمیاں نئی نسل کو اماراتی طرزِ زندگی، ثقافت اور قومی شناخت سے قریب سے روشناس کرائیں گی۔
فیسٹیول میں عید الاتحاد، نئے سال کی تقریبات، رمضان کی سرگرمیاں اور معروف عرب و خلیجی فنکاروں کے موسیقی و تفریحی پروگرام بھی شامل ہوں گے۔
آتش بازی، ڈرون اور لیزر شوز بھی دوبارہ پیش کیے جائیں گے، جن میں سے بعض سابقہ ایڈیشنز میں گنیز ورلڈ ریکارڈز قائم کر چکے ہیں۔
خاندانوں کے لیے بھی خصوصی توجہ کے ساتھ تفریح، تعلیم اور باہمی سرگرمیوں کے لیے وسیع جگہیں مختص کی جائیں گی، جہاں بچے اور نوجوان معلوماتی اور دلچسپ تجربات کے ذریعے اماراتی ورثے اور عالمی ثقافتوں سے واقف ہو سکیں گے۔