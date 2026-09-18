عجمان ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ نمائش میں 699 ملین درہم کے 994 سودے، 15 ہزار سے زائد زائرین

عجمان، 18 ستمبر، 2026 (وام) -- عجمان ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ نمائش 2026 کا چوتھا ایڈیشن جمعرات کو اختتام پذیر ہوا، جہاں چار روز کے دوران 699 ملین درہم مالیت کے 994 ریئل اسٹیٹ لین دین ریکارڈ کیے گئے، جبکہ نمائش میں 15,671 افراد نے شرکت کی۔
سپریم کونسل کے رکن اور عجمان کے حکمران عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی کی سرپرستی میں عجمان محکمہ اراضی و ریئل اسٹیٹ ریگولیشن کے زیرِ اہتمام ہونے والی نمائش میں ریئل اسٹیٹ کمپنیوں و اداروں، سرمایہ کاروں، ماہرین اور شعبے سے وابستہ پیشہ ور افراد نے شرکت کی۔
اس موقع پر محکمے کے ڈائریکٹر جنرل عمر بن عمیر المہیری نے کہا کہ لین دین کے حجم اور زائرین کی بڑی تعداد نے عجمان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پر سرمایہ کاروں کے اعتماد اور امارت میں دستیاب متنوع منصوبوں و سرمایہ کاری کے مواقع کو نمایاں کیا ہے۔
نمائش نے سرمایہ کاروں، ڈویلپرز اور ماہرین کو ایک براہِ راست پلیٹ فارم فراہم کیا، جہاں مختلف منصوبوں کے ساتھ شعبے میں ابھرتے رجحانات اور اہم پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عمر المہیری نے اسٹریٹجک شراکت داروں، نمائش کنندگان اور شریک ماہرین کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی مشترکہ کوششیں عجمان کے ریئل اسٹیٹ شعبے کی ترقی، مسابقتی صلاحیت اور سرمایہ کاری کشش کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔
نمائش کے چوتھے ایڈیشن میں ریئل اسٹیٹ پائیداری، ٹیکنالوجی، جدت، مصنوعی ذہانت، پراپ ٹیک، سرمایہ کاری اور ریئل اسٹیٹ بحرانوں کے انتظام سے متعلق خصوصی پروگرام بھی شامل تھا۔