عالمی منڈی میں تیل مسلسل تیسرے سیشن سستا، قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر برقرار

سنگاپور، 18 ستمبر، 2026 (وام) -- ایشیائی منڈیوں میں جمعہ کو ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں تقریباً ایک فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اور گراوٹ کا سلسلہ مسلسل تیسرے سیشن تک جاری رہا، تاہم قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر برقرار رہیں۔
گرین وچ وقت کے مطابق 00:20 بجے برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 1.01 ڈالر یا ایک فیصد کمی کے ساتھ 103.77 ڈالر فی بیرل پر آگئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 1.03 ڈالر یا ایک فیصد کم ہوکر 100.88 ڈالر فی بیرل رہے۔
جمعرات کو بھی دونوں بینچ مارک خام تیل کی قیمتیں تقریباً ایک فیصد کمی کے ساتھ بند ہوئی تھیں۔