کمزور ڈالر اور تیل کی قیمتوں میں کمی سے سونا 0.3 فیصد مہنگا

عالمی دارالحکومت، 18 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعہ کو سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جسے امریکی ڈالر کی کمزوری اور تیل کی قیمتوں میں کمی سے حمایت ملی۔
گرین وچ وقت کے مطابق 00:50 بجے اسپاٹ گولڈ 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,352.60 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا، جبکہ دسمبر میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 4,391.60 ڈالر فی اونس رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی مجموعی طور پر اضافہ دیکھا گیا۔ اسپاٹ چاندی 0.7 فیصد بڑھ کر 65.64 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.9 فیصد اضافے کے ساتھ 1,785.55 ڈالر، جبکہ پیلیڈیم 0.1 فیصد بڑھ کر 1,292.47 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔