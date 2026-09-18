صدر شیخ محمد بن زاید سے فارمولا 1 ایوارڈ یافتہ 'ایتھارا' وفد کی ملاقات

ابوظہبی، 18 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے فارمولا 1 اتحاد ایئرویز ابوظہبی گراں پری کی منتظم کمپنی 'ایتھارا' کے وفد سے ملاقات کی اور 2025 کا فارمولا 1 پروموٹر آف دی ایئر ایوارڈ جیتنے پر انہیں مبارکباد دی۔
امارات کے صدر نے عالمی سطح کے ایونٹس کی میزبانی کے لیے متحدہ عرب امارات کی ممتاز حیثیت کو مزید مستحکم بنانے میں قومی کمپنیوں کے اہم کردار کو سراہا۔
عزت مآب نے ایونٹس کے شعبے میں کام کرنے والی اماراتی صلاحیتوں کی خدمات کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششیں اس شعبے کی عالمی مسابقت بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایونٹس کی صنعت کو ملک کی ترقی کے اہم ستونوں میں سے ایک قرار دیا۔
'ایتھارا' کے وفد نے ایونٹس کی صنعت کے لیے صدر مملکت کی مسلسل حمایت اور اماراتی صلاحیتوں کو اس شعبے کی ترقی اور عالمی مقام مستحکم بنانے میں کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
ایونٹس، تفریح اور مقامات کے انتظام میں مہارت رکھنے والی ایتھارا نے ابوظبی گراں پری اور اس سے منسلک سرگرمیوں کی ترقی اور توسیع میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان سمیت متعدد شیوخ اور حکام نے شرکت کی۔