صدر شیخ محمد بن زاید اور بھارتی وزیراعظم کا اسٹریٹجک شراکت داری اور علاقائی استحکام پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 18 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امارات-بھارت جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے 'سیپا' کے تحت دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور تعاون کے نئے مواقع سے استفادہ کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دوطرفہ تعاون کے ساتھ گفتگو میں باہمی دلچسپی کے علاقائی امور بھی زیرِ بحث آئے، خصوصاً خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر امارات کے صدر نے وزیراعظم نریندر مودی کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی اور ان کی اچھی صحت کے ساتھ بھارت کی ترقی اور عوام کی خواہشات کی تکمیل کے لیے مزید کامیابیوں کی خواہش ظاہر کی۔
وزیراعظم مودی نے نیک خواہشات پر امارات کے صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک اور ان کی عوام کے مشترکہ مفاد میں امارات-بھارت تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔