غزہ میں 781 ٹن امداد لے کر چار اماراتی قافلے داخل، 57 ٹرک اور 9 واٹر ٹینکر شامل

غزہ، 20 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے چار امدادی قافلے رواں ہفتے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے، جن میں 57 ٹرک اور 9 واٹر ٹینکر شامل تھے۔ قافلوں کے ذریعے مجموعی طور پر 781 ٹن خوراک، پناہ گاہوں سے متعلق سامان اور دیگر انسانی ہمدردی کی امداد پہنچائی گئی۔
تازہ امدادی کھیپ کے بعد آپریشن کے آغاز سے اب تک غزہ میں داخل ہونے والے اماراتی امدادی ٹرکوں کی مجموعی تعداد 14,290 ہوگئی ہے، جن کے ذریعے 136,439 ٹن انسانی ہمدردی کی امداد پہنچائی جا چکی ہے۔
امارات کی یہ امدادی کوششیں فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے، انسانی ہمدردی کی صورتحال سے نمٹنے اور متاثرہ آبادیوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے جاری ہیں۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' کی ٹیم مصر کے شہر العریش میں قائم اماراتی انسانی ہمدردی کے لاجسٹکس مرکز کے ذریعے امدادی قافلوں کی تیاری کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔
مرکز میں امدادی سامان کی وصولی، درجہ بندی، تیاری اور غزہ روانگی کے لیے مربوط نظام کے تحت کام کیا جاتا ہے، تاکہ امداد کی مسلسل ترسیل اور ضرورت مند افراد تک بروقت رسائی یقینی بنائی جا سکے۔