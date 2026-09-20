کولمبیا کے زلزلہ متاثرین کے لیے امارات اور پیراگوئے کی مشترکہ امدادی کارروائی

ابوظہبی، 20 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ پیراگوئے کے تعاون سے کولمبیا میں زلزلے سے متاثرہ آبادیوں اور زندہ بچ جانے والے افراد کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد روانہ کی ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں جانی نقصان کے ساتھ املاک کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔
یہ امداد متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر فراہم کی جا رہی ہے اور اماراتی امدادی ایجنسی کے ذریعے زلزلہ متاثرین کے لیے اعلان کردہ ایک کروڑ امریکی ڈالر کی انسانی ہمدردی کی امداد کا حصہ ہے۔
امدادی اقدام کے تحت پیراگوئے کی پیداواری صلاحیت اور علاقائی لاجسٹک نیٹ ورکس سے استفادہ کرتے ہوئے ضروری امدادی سامان براہِ راست مقامی منڈیوں سے خریدا گیا اور کولمبیا منتقل کیا گیا۔ اس طریقہ کار سے شدید متاثرہ علاقوں تک امداد کی ترسیل تیز کرنے کے ساتھ مقامی سپلائرز، خصوصاً چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی معاونت بھی ممکن ہوئی۔
وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے کہا کہ یہ امداد کولمبیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی یکجہتی اور متاثرین کی حقیقی ضروریات و ترجیحات کے مطابق معاونت فراہم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے انسانی ہمدردی کے سامان کی فراہمی اور نقل و حمل میں تعاون پر پیراگوئے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فوری امدادی ضروریات سے نمٹنے کے لیے علاقائی کوششوں میں مؤثر رابطے اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔
پیراگوئے کے وزیر خارجہ روبن رامیریز لیزکانو نے بھی مشترکہ انسانی ہمدردی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے متاثرہ آبادیوں کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کے تعاون اور یکجہتی کو قابلِ قدر قرار دیا ہے۔