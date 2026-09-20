کولمبیا کے زلزلہ متاثرین کے لیے امارات کی ایک کروڑ ڈالر امداد کے تحت پہلی کھیپ پہنچ گئی

ابوظہبی، 20 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی جانب سے کولمبیا میں 10 اگست کو آنے والے زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے فراہم کی جانے والی ایک کروڑ امریکی ڈالر کی ہنگامی انسانی ہمدردی کی امداد کے تحت خوراک، حفظانِ صحت کی اشیا اور صفائی کے سامان پر مشتمل امدادی کھیپ کولمبیا پہنچ گئی ہے۔
یہ امداد متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے زلزلے کے چند روز بعد اعلان کردہ ایک کروڑ ڈالر کی فوری امداد کا حصہ ہے۔ امدادی سامان متاثرہ آبادیوں کی ضروریات کے بارے میں کولمبیا کے متعلقہ حکام کی نشاندہی کی بنیاد پر منتخب کیا گیا اور متحدہ عرب امارات نے اسے جمہوریہ پیراگوئے کی منڈیوں سے حاصل کیا۔
اس موقع پر اماراتی امدادی ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق العامری نے کہا کہ کھیپ کی آمد امارات کی اعلان کردہ امدادی رقم کو عملی شکل دینے کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے کولمبیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ امارات کی یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ بحالی اور استحکام کی کوششوں میں تعاون جاری رکھا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہنگامی امداد سے بحالی اور تعمیرِ نو کے مرحلے کی جانب بڑھتے ہوئے بھی متحدہ عرب امارات کولمبیا کا قابلِ اعتماد شراکت دار رہے گا اور متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھے گا تاکہ امداد سب سے زیادہ ضرورت مند متاثرہ آبادیوں تک پہنچ سکے۔
کولمبیا کے وزیر خارجہ عمر بولا نے امدادی کھیپ کی آمد کو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دوستی اور قریبی تعاون کا عملی مظہر قرار دیتے ہوئے زلزلہ متاثرین کے ساتھ یکجہتی پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں حکومتوں نے اس کھیپ کو زلزلے کے بعد اعلان کردہ امدادی عزم پر عملدرآمد کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ ان کے مطابق علاقائی پیداواری اور لاجسٹک صلاحیتوں کے مؤثر استعمال سے انسانی ہمدردی کی امداد متاثرہ آبادیوں تک زیادہ تیزی اور مؤثر انداز میں پہنچائی جا سکتی ہے۔