عالمی منڈی میں تیل مہنگا، برینٹ 104.68 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا

سنگاپور، 21 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ رسد سے متعلق خدشات اور مشرق وسطیٰ میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور شپنگ روٹس میں حالیہ رکاوٹوں کے باعث قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر برقرار رہیں۔
گرین وچ وقت کے مطابق 22:02 بجے برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 81 سینٹ یا 0.78 فیصد اضافے کے ساتھ 104.68 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 76 سینٹ یا 0.76 فیصد بڑھ کر 101.06 ڈالر فی بیرل ہوگئے۔
عالمی رسد کے حوالے سے جاری خدشات اور اہم توانائی تنصیبات و بحری راستوں میں حالیہ خلل نے مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کو برقرار رکھا ہے، جس کے باعث تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر رہیں۔