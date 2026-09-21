عالمی منڈی میں سونا ایک ہفتے کی بلند سطح کے قریب مستحکم

عالمی دارالحکومت، 21 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو سونے کی قیمتوں میں محدود اتار چڑھاؤ رہا اور اسپاٹ گولڈ گزشتہ جمعہ کو چھونے والی ایک ہفتے کی بلند ترین سطح کے قریب مستحکم رہا۔
گرین وچ وقت کے مطابق 00:27 بجے اسپاٹ گولڈ معمولی تبدیلی کے ساتھ 4,379.74 ڈالر فی اونس پر رہا، جبکہ دسمبر میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.1 فیصد کمی کے ساتھ 4,419.40 ڈالر فی اونس پر آگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں تیزی کا رجحان رہا۔ اسپاٹ چاندی 0.8 فیصد بڑھ کر 66.76 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.2 فیصد اضافے کے ساتھ 1,804.33 ڈالر جبکہ پیلیڈیم 0.7 فیصد بڑھ کر 1,311.65 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔