شیخ عبداللہ بن زاید اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی میں اماراتی وفد کی قیادت کریں گے

نیویارک، 21 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان 22 سے 28 ستمبر تک نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں متحدہ عرب امارات کے وفد کی قیادت کریں گے، جہاں امارات تنازعات کے حل، عالمی استحکام، اقوام متحدہ میں اصلاحات، مصنوعی ذہانت، ماحولیاتی اقدامات اور پانی کے پائیدار حل سے متعلق اپنی ترجیحات کو آگے بڑھائے گا۔
اعلیٰ سطحی اجلاسوں کے ہفتے کے دوران اماراتی وفد رکن ممالک، اقوام متحدہ کے حکام اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ ملاقاتوں میں عالمی چیلنجز کے عملی حل، بین الاقوامی امن و سلامتی کے فروغ اور کثیرالجہتی نظام کو مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کرے گا۔
خطے میں تقریباً سات ماہ سے جاری تنازعات اور بڑھتی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے تناظر میں امارات اپنی شرکت کے ذریعے سفارت کاری، مکالمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے اپنے مؤقف کو اجاگر کرے گا۔ اماراتی مؤقف کے مطابق سلامتی و استحکام کی حمایت کے ساتھ قومی مفادات کی بنیاد پر آزادانہ فیصلہ سازی، اقتصادی ترقی اور معاشرتی تحفظ اس کی خارجہ پالیسی کے اہم عناصر ہیں۔
امارات کی جنرل اسمبلی کے اس اجلاس کے لیے ترجیحات تین بنیادی مقاصد پر مرکوز ہیں۔ ان میں تنازعات کے حل، عالمی استحکام، رواداری اور پرامن بقائے باہمی کا فروغ؛ اقوام متحدہ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اصلاحات اور مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال کی حمایت؛ اور ماحولیاتی اقدامات و پانی کے پائیدار حل کو آگے بڑھانا شامل ہیں۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے یو این80 انیشی ایٹو اور اقوام متحدہ کو زیادہ مؤثر، فعال اور جوابدہ بنانے کی مشترکہ کوششوں کے لیے امارات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب خطہ اور دنیا امن، سلامتی اور استحکام سے متعلق غیر معمولی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، امارات مکالمے، بین الاقوامی قانون کے احترام اور مؤثر کثیرالجہتی تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ ان کے مطابق جنرل اسمبلی کا 81واں اجلاس اقوام متحدہ کے نظام میں بین الاقوامی قانون کے کردار پر اعتماد بحال کرنے، اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں کی پاسداری اور امن، سلامتی اور پائیدار ترقی کے لیے عملی حل آگے بڑھانے کا اہم موقع فراہم کرتا ہے۔
اعلیٰ سطحی ہفتے کے دوران اماراتی وفد بین الاقوامی امن و سلامتی، اقوام متحدہ میں اصلاحات، مصنوعی ذہانت کی گورننس، ماحولیاتی اقدامات، پائیدار ترقی اور 2026 کی اقوام متحدہ آبی کانفرنس کی تیاریوں سے متعلق متعدد اعلیٰ سطحی اجلاسوں اور دوطرفہ ملاقاتوں میں شرکت کرے گا۔
امارات اور سینیگال کی مشترکہ میزبانی میں اقوام متحدہ کی آبی کانفرنس 8 سے 10 دسمبر 2026 تک ابوظہبی میں منعقد ہوگی۔ اقوام متحدہ نے بھی اس کانفرنس کو پانی اور صفائی سے متعلق پائیدار ترقی کے ہدف 6 پر عملدرآمد تیز کرنے کے لیے اہم عالمی پلیٹ فارم قرار دیا ہے۔
اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کے مستقل نمائندے سفیر محمد ابوشہاب نے کہا کہ جنرل اسمبلی کا 81واں اجلاس کثیرالجہتی نظام کے لیے ایک اہم مرحلے پر منعقد ہو رہا ہے، جہاں حالیہ پیش رفت نے سفارت کاری، مکالمے اور اجتماعی اقدام کی ضرورت کو مزید نمایاں کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امارات تنازعات کے حل، اقوام متحدہ کے نظام کو مضبوط بنانے، مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال، ماحولیاتی اقدامات اور پانی کے تحفظ سے متعلق عملی اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔
اماراتی وفد میں متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر ڈاکٹر انور قرقاش، وفاقی قومی کونسل امور کے وزیر عبدالرحمن بن محمد العویس، وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم الہاشمی، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور امارات کے خصوصی ایلچی برائے ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر سلطان الجابر، وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی الزیودی، وزیر صحت و تحفظ احمد علی الصایغ، وزیر ماحولیاتی تبدیلی و ماحولیات ڈاکٹر آمنہ الضحاک، وزیر مملکت برائے مصنوعی ذہانت عمر العلماء، وزیر مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان، وزیر مملکت خلیفہ شاہین المرر، وزیر مملکت لانا نسیبہ اور وزیر مملکت سعید الہاجری شامل ہیں۔