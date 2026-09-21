دبئی ساؤتھ میں ڈیور کے مشرق وسطیٰ کے لیے 7,200 مربع میٹر علاقائی ڈسٹری بیوشن مرکز کا افتتاح

دبئی، 21 ستمبر، 2026 (وام) -- دبئی ساؤتھ نے ای زیڈ دبئی لاجسٹکس ہب میں عالمی فیشن برانڈ ڈیور کے مشرق وسطیٰ کے لیے نئے علاقائی ڈسٹری بیوشن مرکز کا باضابطہ افتتاح کیا ہے۔ 7,200 مربع میٹر پر مشتمل یہ مرکز خطے میں ڈیور کی سپلائی چین، اسٹاک مینجمنٹ اور ای کامرس سرگرمیوں کو معاونت فراہم کرے گا۔
دو منزلہ مرکز کو مشرق وسطیٰ میں ڈیور کے آپریشنز کی ضروریات کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جہاں انوینٹری مینجمنٹ، آرڈر کی تکمیل اور بوتیکس کو مصنوعات کی فراہمی کے ساتھ متحدہ عرب امارات میں کمپنی کی بڑھتی ہوئی ای کامرس سرگرمیوں کو بھی سپورٹ کیا جائے گا۔
علاقائی منڈیوں کے قریب اسٹاک کی موجودگی سے ڈیور کے بوتیک نیٹ ورک میں مصنوعات کی دستیابی بہتر بنانے اور دوبارہ فراہمی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد ملے گی، جس سے صارفین کی طلب پر زیادہ مؤثر انداز میں ردعمل دیا جا سکے گا۔
دبئی ساؤتھ کے گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر نبیل الکندی نے کہا کہ ڈیور کے علاقائی ڈسٹری بیوشن مرکز کا قیام اس اعتماد کی عکاسی کرتا ہے جو عالمی کمپنیاں دبئی کو اپنے علاقائی آپریشنز کے لیے اسٹریٹجک مرکز کے طور پر دیتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دبئی ساؤتھ کاروباری اداروں کو ایسا مربوط اور مؤثر ماحول فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے جہاں وہ اپنی سپلائی چین کو بہتر بنا سکیں، اہم منڈیوں کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں اور طویل مدتی ترقی کو فروغ دیں۔
نیا مرکز پائیداری کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے اور اسے لیڈ گولڈ سرٹیفکیشن حاصل ہے۔ ڈیور کی سہولت اور سپلائی چین ٹیمیں لاجسٹک سرگرمیوں کے ماحولیاتی اثرات کم کرنے کے لیے نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنانے، پیکیجنگ میں سنگل یوز پلاسٹک ختم کرنے اور جہاں ممکن ہو سمندری مال برداری کے استعمال میں اضافے سمیت مختلف اقدامات پر عمل کر رہی ہیں۔
افتتاحی تقریب میں دبئی ایوی ایشن سٹی کارپوریشن اور دبئی ساؤتھ کے ایگزیکٹو چیئرمین خلیفہ الزفین، دبئی ساؤتھ کے گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر نبیل الکندی، ای زیڈ دبئی لاجسٹکس ہب کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محسن احمد، ڈیور مڈل ایسٹ کے صدر پیئر ڈی میگریٹ اور دونوں اداروں کے دیگر سینئر حکام نے شرکت کی۔