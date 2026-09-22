امریکی بانڈ منافع میں کمی سے سونا 0.3 فیصد بڑھ کر 4,357 ڈالر پہنچ گیا

عالمی دارالحکومت، 22 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں منگل کو سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جسے امریکی سرکاری بانڈز کے منافع میں کمی سے سہارا ملا، تاہم شرح سود بلند رہنے کی توقعات کے باعث قیمتوں میں تیزی محدود رہی۔
اسپاٹ گولڈ 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,357.31 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا، جبکہ دسمبر میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے بھی 0.3 فیصد بڑھ کر 4,395 ڈالر فی اونس ہوگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی مثبت رجحان رہا۔ اسپاٹ چاندی 0.7 فیصد اضافے کے ساتھ 66.48 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.8 فیصد بڑھ کر 1,811.28 ڈالر، جبکہ پیلیڈیم 0.7 فیصد اضافے کے ساتھ 1,309.78 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔