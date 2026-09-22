عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ، برینٹ 100.57 ڈالر فی بیرل

سنگاپور، 22 ستمبر، 2026 (وام) -- ایشیائی منڈیوں میں منگل کو ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے گزشتہ کئی سیشنز سے جاری گراوٹ کے بعد مارکیٹ میں قدرے استحکام دیکھا گیا۔
گرین وچ وقت کے مطابق 00:21 بجے نومبر کے لیے برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 22 سینٹ یا 0.22 فیصد اضافے کے ساتھ 100.57 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئے۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے اکتوبر کے مستقبل کے سودے، جن کی مدت منگل کو ختم ہو رہی ہے، 2 سینٹ یا 0.02 فیصد بڑھ کر 95.80 ڈالر فی بیرل ہوگئے۔