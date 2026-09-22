ورلڈ الزائمر رپورٹ: 2050 تک ڈیمینشیا کے مریض 13 کروڑ 90 لاکھ متوقع

لندن، 22 ستمبر، 2026 (وام) -- ورلڈ الزائمر رپورٹ 2026 میں الزائمر کی جلد تشخیص اور علاج میں تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کرتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ڈیمینشیا کے ساتھ زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد 2050 تک 13 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے۔
الزائمر ڈیزیز انٹرنیشنل کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق تحقیق کا رخ اب علامات ظاہر ہونے کے بعد ان کے علاج سے آگے بڑھ کر بیماری کی جلد تشخیص، اس کی پیش رفت کو سست کرنے اور خطرے سے دوچار افراد میں ممکنہ طور پر اس کی روک تھام کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔
الزائمرز نیوزی لینڈ کے ترجمان، نیورولوجسٹ اور نیورو سائنسدان ڈاکٹر کیمبل لی ہیرون نے کہا کہ زیادہ درست خون کے ٹیسٹ بیماری کو ابتدائی مرحلے میں شناخت کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اسی دوران کلینیکل ٹرائلز میں ایسے افراد پر علاج آزمایا جا رہا ہے جن میں ابھی علامات ظاہر نہیں ہوئیں، تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ ابتدائی مداخلت ذہنی صلاحیتوں میں کمی کو روک یا مؤخر کر سکتی ہے یا نہیں۔
انہوں نے بتایا کہ حالیہ برسوں میں بین الاقوامی سطح پر متعارف کرائی گئی بعض ادویات نے دماغ میں جمع ہونے والی ایمیلوئڈ پلاک کو ہدف بنا کر اور اسے کم کرکے الزائمر کی پیش رفت سست کرنے کی صلاحیت ظاہر کی ہے۔ یہ پروٹین علامات ظاہر ہونے سے کئی سال پہلے دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اگرچہ الزائمر کا مکمل علاج ابھی دستیاب نہیں، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ جلد تشخیص اور ابتدائی علاج سے متعلق موجودہ پیش رفت مستقبل میں بیماری سے نمٹنے کے طریقہ کار کو نمایاں طور پر بدل سکتی ہے، خصوصاً اگر ابتدائی مداخلت اس کے آغاز کو مؤخر یا روکنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔