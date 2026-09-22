عبداللہ بن زاید کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام سے ملاقات

نیویارک، 22 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر نیویارک میں متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں، جن میں دوطرفہ شراکت داری کے فروغ، بین الاقوامی امن و سلامتی، عالمی چیلنجز اور علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے رادر ملک جمہوریہ کوریا کے وزیر خارجہ چو ہیون، لوواک جمہوریہ کے خارجہ اور یورپی امور کے وزیر یجوراج بلانار، قبرص کے وزیر خارجہ کونسٹینٹینوس کومبوس، جمہوریہ پلاؤ کے وزیر مملکت برائے امورِ خارجہ گستاو ایٹارو، کوسٹا ریکا کے وزیر خارجہ و مذہبی امور مینوئل تووار ریویرا، کوسوو کے اول نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ و تارکین وطن امور گلاوک کونجوفکا، کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند، پیرو کے وزیر خارجہ کارلوس ایسپا، چلی کے وزیر خارجہ فرانسسکو پیریز مکینا، بولیویا کے وزیر خارجہ ہیکٹر فرانسسکو ہوانکا گوتیریز اور پرتگال کے وزیر مملکت و خارجہ امور پاؤلو رینجل سے ملاقاتیں کیں۔
دوطرفہ تعاون کے حوالے سے ہونے والی بات چیت میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت، تعلیم اور صحت کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، غذائی تحفظ، قابل تجدید توانائی اور ماحولیاتی اقدامات سمیت مختلف شعبوں میں شراکت داری کو وسعت دینے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایجنڈے سے متعلق امور بھی ملاقاتوں کا اہم محور رہے۔ اس دوران کثیرالجہتی تعاون کو مضبوط بنانے، بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے جاری کوششوں کی حمایت اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے اس موقع پر اعتماد، باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دوست ممالک کے ساتھ مثبت اور نتیجہ خیز شراکت داریوں کو فروغ دینے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امارات پائیدار ترقی، اقتصادی خوشحالی، سلامتی، استحکام اور امن کے فروغ کے لیے تعاون کو اہمیت دیتا ہے۔
ملاقاتوں میں 8 سے 10 دسمبر تک متحدہ عرب امارات اور جمہوریہ سینیگال کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والی اقوام متحدہ آبی کانفرنس 2026 کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو کے دوران عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور وزرائے خارجہ نے تازہ پیش رفت، موجودہ بین الاقوامی مسائل اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
اسی سلسلے میں عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے امریکی سینیٹر جین شاہین سے بھی ملاقات کی، جس میں امارات-امریکا اسٹریٹجک تعلقات سے متعلق باہمی دلچسپی کے امور کے ساتھ خطے کی صورتحال اور تازہ علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت پر گفتگو ہوئی۔
ملاقاتوں میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور امارات کے خصوصی ایلچی برائے ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر، وزیر مملکت لانا نسیبہ، وزیر مملکت سعید الہاجری، امریکا میں امارات کے سفیر یوسف العتیبہ، معاون وزیر خارجہ برائے جدید سائنس و ٹیکنالوجی عمران شرف، امارات سائبر سکیورٹی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر محمد الکویتی اور اقوام متحدہ میں امارات کے مستقل نمائندے سفیر محمد ابوشہاب بھی موجود تھے۔