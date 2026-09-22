فارمولا ون میں 2027 سے گراں پری ریس کا فاصلہ 305 سے کم کرکے 290 کلومیٹر کرنے پر اتفاق

لندن، 22 ستمبر، 2026 (وام) -- فارمولا ون کمیشن نے 2027 سے گراں پری ریس کا فاصلہ 305 کلومیٹر سے کم کرکے 290 کلومیٹر کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کے نتیجے میں سرکٹ کے لحاظ سے ہر ریس تقریباً دو سے تین لیپس مختصر ہوجائے گی۔
یہ تبدیلی نئے پاور یونٹ ضوابط اور ایندھن کے بہاؤ سے متعلق تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔
فیصلہ 2026 میں فارمولا ون کمیشن کے تیسرے اجلاس میں کیا گیا، جو پیر کو لندن میں ایف آئی اے کے دفاتر میں ایف آئی اے کے سنگل سیٹر ڈائریکٹر نکولس ٹومبیزس اور فارمولا ون کے صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر اسٹیفانو ڈومینیکالی کی صدارت میں منعقد ہوا۔
کمیشن نے بارش یا دیگر وجوہات سے متاثر ہونے والی ریسز میں مسابقتی سرگرمی مکمل کرنے کے لیے ایک مقررہ اختتامی وقت متعارف کرانے پر بھی اتفاق کیا۔ موجودہ تین گھنٹے کی حد، جو طے شدہ آغاز سے ریس کے اختتام تک معطلی کے دورانیے سمیت شمار ہوتی ہے، ختم کر دی جائے گی، تاہم اصل ریسنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے کی حد برقرار رہے گی۔
اس تبدیلی کا مقصد جہاں ممکن ہو شائقین کو مکمل ریس دیکھنے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرنا ہے۔
اس کے علاوہ متاثر ہونے والے فری پریکٹس سیشنز کے دورانیے میں توسیع کے لیے زیادہ لچک دی جائے گی، جبکہ 2027 سے گیئر باکس ہومولوگیشن کی شرائط ختم کردی جائیں گی، جس سے مینوفیکچررز کو ترقی اور ڈیزائن میں زیادہ آزادی حاصل ہوگی۔ 2027 کے اسپورٹنگ اور ٹیکنیکل ریگولیشنز میں چند دیگر معمولی تکنیکی ترامیم پر بھی اتفاق کیا گیا۔
فارمولا ون کمیشن کی منظور کردہ تمام ریگولیٹری تبدیلیاں نافذ ہونے سے قبل ایف آئی اے ورلڈ موٹر اسپورٹ کونسل کی حتمی منظوری سے مشروط ہوں گی۔