حاکم راس الخیمہ اور بھارت کے نئے قونصل جنرل کی ملاقات

راس الخیمہ، 22 ستمبر، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے آج صقر بن محمد سٹی میں واقع اپنے محل میں دبئی اور شمالی امارات میں بھارت کے قونصل جنرل ڈاکٹر عمادی وشنو وردھن ریڈی سے ملاقات کی۔
بھارتی قونصل جنرل نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے موقع پر حاکم راس الخیمہ سے خیرسگالی ملاقات کی۔
عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے قونصل جنرل کا خیرمقدم کرتے ہوئے ان کے لیے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی کی خواہش ظاہر کی اور امید ظاہر کی کہ وہ مختلف شعبوں میں امارات اور بھارت کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں کردار ادا کریں گے۔