اپولو ہسپتالز نے ابوظہبی میں علاقائی صحت شراکت داریوں کی توسیع کا اعلان کیا

ابوظہبی، 22 ستمبر، 2026 (وام) -- اپولو ہسپتالز کے ہسپتالز ڈویژن کے صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر مدھو سسیدھر نے متحدہ عرب امارات کو علاقائی تعاون، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور صحت و سرمایہ کاری کے ترقی یافتہ ماحول کے حوالے سے ایک نمایاں ماڈل قرار دیتے ہوئے خطے میں شراکت داریوں کو مزید وسعت دینے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔
ہیلتھ کیئر لیڈرز سمٹ – ابوظہبی 2026 کے دوران ایمریٹس نیوز ایجنسی، وام سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ اپولو دبئی میں ایک جدید کلینک چلا رہا ہے، جو مقامی رہائشیوں اور خلیجی ممالک کے شہریوں کو خدمات فراہم کرتا ہے، جبکہ گروپ علاقائی سطح پر نئی شراکت داریوں کے مواقع بھی تلاش کر رہا ہے۔
ابوظہبی کے ایمریٹس پیلس میں فوربز مڈل ایسٹ کے زیرِ اہتمام منعقدہ سمٹ وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک آل نہیان کی سرپرستی اور پیور ہیلتھ کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ 'صحت کی بہترین خدمات کے عالمی معیارات کا تعین' کے عنوان سے ہونے والے ایونٹ میں 100 سے زائد مقررین اور تقریباً 3,000 شرکاء نے شرکت کی۔
صحت کے شعبے میں موجود عالمی چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر سسیدھر نے کہا کہ ہسپتالوں، فارمیسیوں، کلینکس اور گھریلو نگہداشت کی خدمات کے درمیان عدم ربط اب بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ان کے مطابق مصنوعی ذہانت مختلف خدمات کو یکجا کرنے اور مریض کے مجموعی تجربے کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اپولو کا نیٹ ورک 70 سے زائد ہسپتالوں، 7,000 فارمیسیوں، 400 کلینکس اور متعدد تشخیصی مراکز پر مشتمل ہے۔ گروپ خطے میں ٹیکنالوجی کمپنیوں اور صحت کی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ نئی شراکت داریاں قائم کرنے کا خواہاں ہے، جبکہ ابوظہبی ٹیکنالوجی اور طبی جدت کے اہم مرکز کے طور پر اس حکمت عملی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔