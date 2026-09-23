شیخ عبداللہ بن زاید کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر ٹرمپ اور عرب و اسلامی رہنماؤں کے اجلاس میں شرکت

نیویارک، 24 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عرب اور اسلامی ممالک کے متعدد رہنماؤں اور وزرائے خارجہ کے ساتھ بلائے گئے اجلاس میں شرکت کی۔
اجلاس میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، قطر کے امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان، شام کے صدر احمد الشرع، کویت کے ولی عہد عزت مآب شیخ صباح خالد الحمد الصباح، عراق کے وزیراعظم علی الزیدی، لبنان کے وزیراعظم ڈاکٹر نواف سلام اور مصر کے وزیراعظم ڈاکٹر مصطفیٰ مدبولی نے شرکت کی۔
اجلاس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ، اردن کے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ و تارکین وطن ایمن الصفدی، بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی اور امریکا میں سلطنت عمان کے سفیر طلال بن سلیمان بن حبیب الرحبی بھی شریک تھے۔
اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے اور خطے کی عوام کی ترقی و اقتصادی خوشحالی کی امنگوں کو پورا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
شرکاء نے امن، ترقی اور استحکام کے لیے جاری کوششوں کی حمایت، علاقائی و عالمی چیلنجز سے نمٹنے اور کثیرالجہتی بین الاقوامی تعاون کو مزید مؤثر بنانے کے طریقہ کار پر بھی گفتگو کی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے مشرق وسطیٰ میں سلامتی و استحکام کے فروغ اور امن و ترقی کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کاوشوں کو سراہا۔
انہوں نے کشیدگی میں کمی اور دیرپا امن کے قیام کے لیے علاقائی و بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کے اماراتی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کوششوں کا مقصد خطے کے تمام عوام کے لیے سلامتی، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے امارات اور امریکا کے درمیان گہرے اسٹریٹجک تعلقات کو بھی اجاگر کیا، جو اعتماد، باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک متعدد اہم شعبوں میں نتیجہ خیز تعاون کے ذریعے اپنی ترقیاتی ترجیحات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
امارات کی جانب سے وزیر مملکت لانا زکی نسیبہ، وزیر مملکت سعید بن مبارک الہاجری اور امریکا میں امارات کے سفیر یوسف العتیبہ بھی اجلاس میں موجود تھے۔