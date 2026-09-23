عالمی منڈی میں سونا مستحکم، امریکی فیوچرز 0.4 فیصد مہنگے

عالمی دارالحکومت، 23 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں بدھ کو سونے کی قیمتیں تقریباً مستحکم رہیں، جبکہ دسمبر میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودوں میں 0.4 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
گرین وچ وقت کے مطابق 00:40 بجے اسپاٹ گولڈ 4,356.92 ڈالر فی اونس پر ٹریڈ کر رہا تھا، جبکہ دسمبر کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.4 فیصد بڑھ کر 4,394.90 ڈالر فی اونس ہوگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی مثبت رجحان رہا۔ اسپاٹ چاندی 0.4 فیصد اضافے کے ساتھ 67.37 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.3 فیصد بڑھ کر 1,837.80 ڈالر، جبکہ پیلیڈیم 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 1,311.40 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔