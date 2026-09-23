عبداللہ بن زاید کی نیویارک میں وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام سے ملاقات

نیویارک، 23 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر نیویارک میں متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں، جن میں دوطرفہ تعاون، بین الاقوامی امن و سلامتی، پائیدار ترقی اور علاقائی و عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے فرانس کے وزیر برائے یورپ و خارجہ امور جین نول بیروٹ، بلغاریہ کی وزیر خارجہ ڈاکٹر ویلی سلاوا پیٹرووا چامووا، مالٹا کے وزیر خارجہ و یورپی امور کرس فیرن، لٹویا کی وزیر خارجہ بائیبا براژے، لیتھوانیا کے وزیر خارجہ کیستوتس بودریس، ویتنام کے وزیر خارجہ لی ہوائی ترونگ، سوورین ملٹری آرڈر آف مالٹا کے گرینڈ چانسلر ریکارڈو پیٹرنو دی مونٹیکوپ اور مارشل آئی لینڈز کے وزیر خارجہ و تجارت کالانی کانیکو سے ملاقاتیں کیں۔
دوطرفہ تعاون کے حوالے سے بات چیت میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، غذائی تحفظ، جدید ٹیکنالوجی، ثقافت، تعلیم اور صحت کے ساتھ مصنوعی ذہانت، قابل تجدید توانائی اور ماحولیاتی شعبوں میں شراکت داری کو وسعت دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایجنڈے سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی، خصوصاً کثیرالجہتی تعاون اور بین الاقوامی اداروں کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانے، عالمی امن و سلامتی کے حصول اور پائیدار ترقی کی کوششوں کو آگے بڑھانے پر توجہ دی گئی۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے دنیا بھر کے دوست ممالک کے ساتھ مؤثر شراکت داریاں قائم کرنے اور تعاون و رابطے کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا، تاکہ مشترکہ اقدامات کو فروغ دینے کے ساتھ امن، استحکام اور ترقی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی جا سکے۔
ملاقاتوں میں موجودہ علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو میں 8 سے 10 دسمبر تک جمہوریہ سینیگال کے اشتراک سے متحدہ عرب امارات کی میزبانی میں ہونے والی اقوام متحدہ آبی کانفرنس 2026 کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ آبی تحفظ کو مضبوط بنانے اور پانی سے متعلق چیلنجز کے پائیدار حل کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی۔
اسی دوران عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے امارات-فرانس-بھارت سہ فریقی تعاون اقدام کے تحت فرانس کے وزیر برائے یورپ و خارجہ امور جین نول بیروٹ اور بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ سہ فریقی اجلاس کی صدارت بھی کی۔
اجلاس میں تینوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔
ملاقاتوں میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی، وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر مملکت لانا نسیبہ اور وزیر مملکت سعید الہاجری بھی موجود تھے۔