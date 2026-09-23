متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی سعودی بادشاہ اور ولی عہد کو قومی دن پر مبارکباد

ابوظہبی، 23 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے خادم الحرمین الشریفین، سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو مملکت کے 96ویں قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔
عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم اور عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے سعودی عرب کے ولی عہد و وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو بھی 96ویں قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔