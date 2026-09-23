گلوبل فوڈ ویک 2026 میں ابوظہبی ہنی سمپوزیم، پائیدار شہد کی مکھی پروری اور جدید ٹیکنالوجی پر توجہ

ابوظہبی، 23 ستمبر، 2026 (وام) -- گلوبل فوڈ ویک 2026 کے تحت ابوظہبی ہنی سمپوزیم 6 اکتوبر سے شروع ہوگا، جو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں شہد کی مکھی پروری اور شہد کی پیداوار سے متعلق سب سے بڑا سائنسی اجتماع ہوگا۔
تین روزہ سمپوزیم کا انعقاد ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی اڈافسا، ایپی مونڈیا اور ایڈنیک گروپ کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ اس میں ماہرین، محققین، پالیسی ساز اور نجی شعبے کے نمائندے خشک ماحول میں پائیدار مکھی پروری، غذائی تحفظ، موسمیاتی تبدیلی اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق حل پر تبادلہ خیال کریں گے۔
پروگرام میں شہد کی مکھیوں کے تحفظ، جدید شہد کی مکھیوں کے فارم کا انتظام، چھتے سے حاصل ہونے والی ویلیو ایڈڈ مصنوعات، ایپی تھراپی، شہد کے معیار اور مارکیٹ کی ترقی جیسے موضوعات شامل ہوں گے، جبکہ امارات کے پائیدار مکھی پروری کے تجربے اور قومی اقدامات کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔
سمپوزیم کے مختلف سیشنز میں مصنوعی ذہانت، جدید ٹیکنالوجیز، شہد کی طبی و حسی خصوصیات، حیاتیاتی تنوع اور پائیدار فوڈ سسٹمز میں مکھی پروری کے کردار پر گفتگو ہوگی۔ بی ٹاکس کے ذریعے ماہرین اور مکھی پالنے والے اپنے عملی تجربات اور کامیاب طریقے بھی پیش کریں گے۔
اختتامی روز سفارشات اور ایوارڈز کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ شرکاء کے لیے مقامی شہد کی مکھیوں کے فارم کا فیلڈ وزٹ بھی ہوگا۔ امارات میں پہلی بار ایک عالمی ہنی ٹیسٹنگ پلیٹ فارم بھی قائم کیا جائے گا، جہاں دنیا کے مختلف ممالک کے اعلیٰ معیار کے شہد کی اقسام پیش کی جائیں گی۔