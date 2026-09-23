متحدہ عرب امارات کے صدر کی سرپرستی میں ایڈیپیک 2026 کا انعقاد نومبر میں ابو ظہبی میں ہوگا

ابوظہبی، 23 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی سرپرستی میں ایڈیپیک 2026 کا انعقاد 2 سے 5 نومبر تک ایڈنیک سینٹر ابوظہبی میں ہوگا، جہاں توانائی، ٹیکنالوجی، مالیات اور صنعت کے عالمی رہنما توانائی کے تحفظ، بڑھتی مانگ، بنیادی ڈھانچے، مصنوعی ذہانت اور سرمایہ کاری سے متعلق ترجیحات پر غور کریں گے۔
دنیا کی سب سے بڑی توانائی کانفرنس اور نمائش میں 2,250 سے زائد کمپنیوں کی شرکت کی تصدیق ہوچکی ہے، جن میں 54 قومی و بین الاقوامی توانائی کمپنیاں شامل ہیں۔ نمائش 16 ہالز اور 30 قومی پویلینز پر مشتمل ہوگی، جبکہ چار خصوصی زونز جدید ٹیکنالوجیز اور سرمایہ کاری کے قابل منصوبوں کو صارفین، سرمایہ کاروں اور شراکت داروں سے جوڑیں گے۔
ایڈیپیک 2026 ایسے وقت منعقد ہو رہا ہے جب عالمی توانائی کی مانگ میں اضافہ، جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال، بنیادی ڈھانچے پر دباؤ اور مصنوعی ذہانت کے تیز رفتار پھیلاؤ نے توانائی کے تحفظ کو اقتصادی استحکام اور ترقی کے لیے مزید اہم بنا دیا ہے۔
کانفرنس کے اسٹریٹجک پروگرام کو رواں سال نئے انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ 11 پروگراموں اور 380 سے زائد سیشنز میں وزرا، کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور ٹیکنالوجی ماہرین توانائی کی فراہمی بڑھانے، بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں تیزی اور طویل مدتی نظام کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے درکار سرمایہ کاری اور شراکت داریوں کا جائزہ لیں گے۔
کانفرنس کا آغاز نئے انرجی سکیورٹی فورم سے ہوگا، جس میں توانائی کی فراہمی کو محفوظ، قابل اعتماد اور سستا رکھنے کے ساتھ جغرافیائی سیاسی اور مارکیٹ کے خطرات کے مقابلے میں نظام کی مضبوطی بڑھانے پر توجہ دی جائے گی۔
نئے پروگراموں میں توانائی کا تحفظ و لچک، پالیسی و ضابطہ کاری، اپ اسٹریم، صاف توانائی و کاربن مینجمنٹ، گرڈز و بنیادی ڈھانچہ اور افرادی قوت و مہارتیں شامل ہیں۔ مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ڈاؤن اسٹریم، کیمیکلز اور صنعتی ویلیو چینز سے متعلق موجودہ پروگراموں کو بھی نئی ترجیحات کے مطابق اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔
ابتدائی طور پر تصدیق شدہ مقررین میں وزیر توانائی و انفراسٹرکچر سہیل بن محمد المزروعی، مصر کے وزیر پیٹرولیم و معدنی وسائل انجینئر کریم بدوی، اردن کے وزیر توانائی و معدنی وسائل صالح الخرابشہ، شیل کے چیف ایگزیکٹو وائل صوان، ٹوٹل انرجیز کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو پیٹرک پویانے، بی پی کی چیف ایگزیکٹو میگ او نیل، ای این آئی کے چیف ایگزیکٹو کلاڈیو ڈیسکلزی، سیمنز انرجی کے صدر و چیف ایگزیکٹو کرسچن بروخ اور بیکر ہیوز کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو لورینزو سیمونیلی سمیت متعدد عالمی رہنما شامل ہیں۔
ایڈیپیک 2026 کے چیئرمین عبد المنعم الکندی نے کہا کہ حالیہ عالمی اتار چڑھاؤ نے واضح کیا ہے کہ توانائی کا تحفظ براہ راست اقتصادی استحکام سے منسلک ہے۔ ان کے مطابق بڑھتی مانگ اور مصنوعی ذہانت کے پھیلاؤ کے پیش نظر دنیا کو مانگ سے پہلے سرمایہ کاری، توانائی کے ذرائع میں تنوع اور بنیادی ڈھانچے و ٹیکنالوجی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔
ایڈیپیک کی نمائش عالمی توانائی صنعت کے لیے تجارتی پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گی۔ 2025 کے ایڈیشن میں 49 ہزار سے زائد سودوں کے ذریعے 53 ارب ڈالر کی تجارتی قدر پیدا ہوئی تھی، جو سرمایہ کاری، شراکت داری اور منصوبوں کو عملی شکل دینے میں ایونٹ کے بڑھتے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔
منتظمین کے مطابق ایڈیپیک 2026 پالیسی، سرمایہ، ٹیکنالوجی اور صنعت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرکے محفوظ، قابل اعتماد اور مناسب لاگت کی توانائی کی فراہمی کے لیے درکار منصوبوں، سرمایہ کاری اور شراکت داریوں کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز کرے گا۔