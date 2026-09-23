متحدہ عرب امارات کی جانب سے سوڈان میں امن کی کوششوں سے متعلق امریکی بیان کا خیرمقدم

ابوظہبی، 23 ستمبر 2026 (وام) -- وزیر مملکت شیخ شخبوت بن نہیان النہیان نے سوڈان میں امن کے قیام کی کوششوں سے متعلق امریکہ کے بیان کا خیرمقدم کیا، جس میں فوری اور غیر مشروط انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی اور ایک جامع سیاسی مکالمے کے عزم پر زور دیا گیا ہے، جو بالآخر شہری حکومت کی جانب منتقلی کی راہ ہموار کرے۔
انہوں نے سوڈان کو مزید انتہا پسندی، تقسیم اور بگڑتے ہوئے انسانی ہمدردی کے بحران سے بچانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کو سراہا۔ انہوں نے سوڈان میں جنگ کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی متحدہ عرب امارات کی جانب سے مسلسل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امارات اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایسے سیاسی حل کے لیے کام کرنے کے لیے پُرعزم ہے، جو سوڈانی عوام کی مشکلات کا خاتمہ کرے۔
شیخ شخبوت بن نہیان نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور عرب و افریقی امور کے لیے امریکہ کے سینئر مشیر ڈاکٹر مسعد بولوس کی ان کوششوں کو بھی سراہا جن کا مقصد فریقین کو دشمنی کی کارروائیاں روکنے اور سوڈان کے بحران کے سیاسی حل تک پہنچنے کے امکانات کو مضبوط بنانا ہے۔
انہوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے عائد موجودہ اسلحہ پابندی کے دائرے کو پورے سوڈان تک توسیع دینے کا بھی مطالبہ کیا اور اسے دشمنی کی کارروائیاں روکنے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک ضروری اقدام قرار دیا۔