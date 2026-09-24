عبداللہ بن زاید کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر ایکواڈور کے صدر سے ملاقات

نیویارک، 24 ستمبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر جمہوریہ ایکواڈور کے صدر ڈینیئل نوبوا سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے صدر نوبوا کو صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان، نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم اور نائب صدر، نائب وزیراعظم و چیئرمین صدارتی دیوان عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کی جانب سے نیک خواہشات پہنچائیں۔ اماراتی قیادت نے جمہوریہ ایکواڈور اور اس کی عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔
صدر نوبوا نے بھی صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان، نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم اور نائب صدر، نائب وزیراعظم و چیئرمین صدارتی دیوان عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات اور اس کی عوام کی مسلسل خوشحالی اور فلاح و بہبود کی خواہش ظاہر کی۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور تعاون و مشترکہ اقدامات کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا، بالخصوص جامع اقتصادی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر بات چیت ہوئی۔ فریقین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے ایجنڈے میں شامل متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے جمہوریہ ایکواڈور اور دیگر دوست لاطینی امریکی ممالک کے ساتھ تعاون اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تعاون کا مقصد مشترکہ ترقیاتی اہداف کی حمایت اور سب کے لیے اقتصادی خوشحالی اور فلاح و بہبود میں کردار ادا کرنا ہے۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور صدر نوبوا نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال اور خیالات کا تبادلہ کیا۔
ملاقات میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی اور قدرتی ماحول کے امور کے لیے وزیر خارجہ کی خصوصی ایلچی رزان خلیفہ المبارک نے بھی شرکت کی۔