عبداللہ بن زاید کی نیویارک میں کولمبیا کے نائب صدر سے ملاقات

نیویارک، 24 ستمبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر جمہوریہ کولمبیا کے نائب صدر ہوزے مینوئل ریسٹریپو سے ملاقات کی۔
ملاقات میں متعدد اہم شعبوں، بالخصوص اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
فریقین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے ایجنڈے میں شامل متعدد امور کا بھی جائزہ لیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے دوست جمہوریہ کولمبیا کے ساتھ دوطرفہ تعلقات اور شراکت داری میں مسلسل پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے، باہمی مفادات کے حصول اور دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے کا خواہاں ہے۔
ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس حوالے سے نقطہ نظر کا تبادلہ ہوا۔
ملاقات میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے بھی شرکت کی۔