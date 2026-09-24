عبداللہ بن زاید کی نیویارک میں وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام سے ملاقات

نیویارک، 24 ستمبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں شریک متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے جمہوریہ پولینڈ کے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ رادوسواف سیکورسکی، ہنگری کی نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ انیتا اوربان، روسی فیڈریشن کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، جمہوریہ سرینام کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تجارت و تعاون میلوِن بووا، ڈومینیکن ریپبلک کے وزیر خارجہ وکٹر بیسونو ہازا، جمہوریہ آسٹریا کی وفاقی وزیر برائے یورپی و بین الاقوامی امور بیاتے مائنل رائزنگر اور جمہوریہ پیراگوئے کے وزیر خارجہ روبین رامیریز لیزکانو سے ملاقاتیں کیں۔
ملاقاتوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات اور امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، بالخصوص کثیرالجہتی تعاون کو مضبوط بنانے، بین الاقوامی امن و سلامتی کے حصول کی کوششوں کی حمایت اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی۔
فریقین نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔ ان شعبوں میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، غذائی تحفظ، جدید ٹیکنالوجی، ثقافت، تعلیم اور صحت کے علاوہ مصنوعی ذہانت، قابل تجدید توانائی اور موسمیاتی امور شامل ہیں۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے ملاقاتوں کے دوران متحدہ عرب امارات کی جانب سے بین الاقوامی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور تعاون کے ساتھ مثبت اور تعمیری مکالمے کو فروغ دینے والی تمام کوششوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوششیں پائیدار امن و استحکام کے قیام اور جامع و پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور وزرائے خارجہ نے موجودہ علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
ملاقاتوں میں 2026 کی اقوام متحدہ آبی کانفرنس کی تیاریوں پر بھی بات چیت ہوئی، جس کی مشترکہ میزبانی متحدہ عرب امارات اور جمہوریہ سینیگال 8 سے 10 دسمبر تک کریں گے۔ فریقین نے پانی سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے جمہوریہ زمبابوے کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تجارت آمون مورویرا سے بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی مشاورت سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ مفاہمت کی یادداشت پر وزیر مملکت شیخ شخبوت بن نہیان النہیان اور زمبابوے کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تجارت آمون مورویرا نے دستخط کیے۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی اور یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کالاس سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں تعاون کے متعدد شعبوں، مشرق وسطیٰ کی تازہ پیش رفت اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر سلامتی اور امن کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقاتوں میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی کے لیے متحدہ عرب امارات کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر، وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر مملکت شیخ شخبوت بن نہیان النہیان، وزیر مملکت لانا نسیبہ، وزیر مملکت سعید الہاجری، معاون وزیر خارجہ برائے جدید سائنس و ٹیکنالوجی عمران شرف اور اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کے مستقل مندوب سفیر محمد ابو شہاب نے بھی شرکت کی۔